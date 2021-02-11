شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي: وجودنا في الشرق الأوسط لردع إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزى، إن الولايات المتحدة ستواصل حضورها فى الشرق الأوسط وتعزيزه لردع إيران ومواجهة ما اعتبره " دعما ايراني مستمر " للتنظيمات الإرهابية والحروب بالوكالة التي تُشن في العراق وسوريا واليمن .

وقال الجنرال ماكينزى، في حديث عبر الدوائر التلفزيونية مع خبراء "معهد الشرق الأوسط" حول أنشطة إيران و استقرار المنطقة "إن الإدارة الأمريكية الجديدة ،أشارت إلى إنها ستتخذ نهجاً صارماً وواعياً لدى تعاطيها قدماً مع سياسات إيران."

وتابع الجنرال ماكينزى حديثه الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة "واشنطن إكزامينر" اليوم قائلاً "حضورنا في المنطقة هو حضور دفاعي الطابع في أغلبه ، وهو ما أدي إلى دخولنا في فترة ردع متنازع عليها مع إيران" وذلك في إشارة إلى الحروب بالوكالة التي تعتبر واشنطن أن إيران تشنها ضد الولايات المتحدة في العراق ،وإن "تخفيف التوتر بين إسرائيل ودول عربية أخرى أتاح لنا فرصة استراتيجية لجذب شركاء إضافيين للوقوف في وجه تهديدات استقرار المنطقة."