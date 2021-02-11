شكرا لقرائتكم خبر عن أسترازينيكا: لقاحنا ليس مثاليا لكنه ينقذ أرواحا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الأدوية البريطانية أسترازينيكا اليوم الخميس أن يكون للقاح الشركة للوقاية من كوفيد-19 تأثير كبير بخصوص الجائحة مع أنه ليس مثاليا. جاء ذلك بينما تعهدت الشركة بمضاعفة إمداداتها لأكثر من 200 مليون جرعة في الشهر بحلول أبريل.

واستُقبل اللقاح، الذي يُعطى في جرعتين وجرى تطويره مع جامعة أكسفورد، باعتباره "لقاحًا للعالم" لأنه أرخص وأسهل في توزيعه مقارنة باللقاحات المنافسة.

لكن إجازته سريعا في أوروبا وأماكن أخرى خيمت عليها شكوك بخصوص جرعته الأكثر فعالية والفاصل الزمني بين جرعتيه.

وأظهرت بيانات في مطلع الأسبوع أيضا أن هذا اللقاح أقل فعالية مع السلالة سريعة الانتشار لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا وأن الشركة اختلفت مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تأخير الإمدادات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت في مؤتمر صحفي عبر الهاتف حول اللقاح "هل هو مثالي؟ لا ليس مثاليا لكنه رائع. من ذلك الذي سيصنع 100 مليون جرعة في فبراير غيرنا؟". وأضاف "سننقذ ألوف الأرواح ولذلك نعمل يوميا".