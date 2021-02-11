انت الان تتابع خبر صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، تسجيل 216 اصابة جديدة بكورونا بينها 151 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي، مؤكداً شفاء 83 حالة جديدة من مصابي الفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 73562.



وقال الساعدي، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم، 216 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

151 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد جديدة 25 حالة

قطاع الصدر 19 حالة

قطاع الرصافة 16 حالة

قطاع الاستقلال 24 حالة

قطاع البلديات الثاني 5 حالات

قطاع النهروان 4 حالات

قطاع الاعظمية 4 حالات

قطاع البلديات الاول 4 حالات

قطاع الشعب 50 حالة

67 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية:

حالة مدينة الصدر 18

9 حالات في كل من الزعفرانية و بغداد جديدة

6 حالات في كل من النهروان وشارع فلسطين

4 حالات في كل من الشعب و الامين

3 حالات في الاعظمية

وحالتان في كل من المناطق التالية : الكرادة والبلديات والاسقلال

وحالة واحدة في كل من البياع والجادرية

واعلن الساعدي عن "شفاء 83 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 73562 حالة".

وأشار إلى ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 83 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة"، مضيفا ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:

13 حالة شفاء في مدينة الصدر

9 حالات شفاء في منطقة البلديات

7 حالات شفاء في كل من منطقة الحبيبية و النهروان

6 حالات شفاء في كل من حي الزهراء و شارع فلسطين و حي المنتظر

5 حالات شفاء في كل من حي البتول والزعفرانية

4 حالات شفاء في كل من حي المهدي والكريعات والجادرية وبسماية

3 حالات شفاء في حي تونس".