هل تنجح العلاقة العاطفية بين مواليد برج الحمل؟

بغداد - ياسين صفوان - هل من توافق وانسجام بين مواليد برج الحمل؟ هل تنجح المرأة الحمل في احتواء الرجل الحمل؟ وكيف ستكون العلاقة العاطفية بينهما؟ التفاصيل تكشفها عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

الحمل شخص عدائي ومتسلّط، والعلاقة بين حملين لا تتميّز بالهدوء والسكينة. فالخلافات لا بدّ منها وبخاصة إذا قرّر احدهما السطيرة على الآخر.

الرجل الحمل لا يتنازل أبداً، ولا يقبل بان يسيطر عليه.

أما المرأة الحمل فلا تتحمل بأن تحرم من حريتها وتواجه على أنواع الديكتاتورية من قبل الحبيب.