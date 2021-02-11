فرنسا تحذر إيران من أي انتهاك جديد للاتفاق النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الخارجية الفرنسية إيران، الخميس، من اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.

ونبهت باريس إلى إمكانية تسبب إيران في إضعاف فرصة الدبلوماسية التي أتاحها وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات المتحدة.

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "من أجل الحفاظ على المجال السياسي لإيجاد حل من خلال المفاوضات، ندعو إيران إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تزيد الموقف النووي تدهورا".

وأضافت: "هذا الموقف المقلق للغاية بالفعل سببه توالي الانتهاكات لاتفاق فيينا، بما في ذلك الانتهاك الأخير الذي أبلغت عنه للتو الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كانت المتحدثة الرسمية تشير إلى تقرير للوكالة أمس الأربعاء، ذكر أن طهران نفذت خطتها لانتاج معدن اليورانيوم.

وقبل ساعات، دعت موسكو طهران إلى "ضبط النفس" بعد بدء إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل الأبحاث الإيراني في انتهاك آخر للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.