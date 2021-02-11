الأسهم الأمريكية تحلق رغم تعثر تعافي سوق العمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت لمستويات غير مسبوقة في بداية تداولات الخميس، بآمال التحفيز، رغم تعثر تعافي سوق العمل.

ويراهن المستثمرون في بورصة نيويورك، على مزيد من التحفيز المالي لتجاوز الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا مع إظهار بيانات تعثر تعاف وليد في سوق العمل.

وحسب رويترز، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 28.7 نقطة، بما يعادل 0.09%، إلى 31466.49 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 6.5 نقطة، أو 0.17%، إلى 3916.4 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 72.7 نقطة، أو 0.52%، إلى 14045.214 نقطة.

تراجع البطالة الأمريكية

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع تعثر في تعافي سوق العمل في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 793 ألفا للأسبوع المنتهي في 6 فبراير/شباط الجاري، مقارنة مع 812 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 757 ألفا في أحدث أسبوع.

وأقر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، بأن "تحسن الأوضاع في سوق العمل تعثر" في الشهور القليلة الأخيرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف باول، أن هذا التعثر ضغط بقوة على المطاعم وغيرها من الأعمال التي تستدعي تعاملا مباشرا مع العملاء.