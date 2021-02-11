مبعوث أمريكا لليمن: دور إيران السلبي يؤجج الصراع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينج‏، الخميس، إن دور إيران السلبي يؤجج الصراع في البلد التي تغرق بالحرب منذ 6 سنوات مضت.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، الخميس، في العاصمة السعودية الرياض،



ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد أكد المبعوث الأمريكي، دعم بلاده للحكومة المعترف بها دوليا بالإضافة إلى حلفاء الولايات المتحدة في السعودية تجاه اعتداءات مليشيات الحوثي المدعومة إيران.

وأشار ليندر كينج إلى لقاءاته السابقة مع الرئيس اليمني وزياراته لعدن وصنعاء خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل حينها، مشيدا بجهود الشرعية ومواقفها الواضح تجاه السلام الذي ينشده الشعب اليمني.

وقال مخاطبا الرئيس اليمني "نتفق مع وصفكم للدور السلبي لإيران في اليمن، والذي لم ينتج عنه إلا مزيد من التوتر والصراع وعدم الاستقرار، ومع ذلك نعمل على إحلال السلام للتوصل إلى اتفاق دائم لإيقاف الحرب بالتعاون مع شركائنا بما يحفظ وحدة اليمن وأمنه، واستقراره وبالتعاون مع جهود المبعوث الأممي لليمن".

وحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن، جميع الداعمين على بذل مزيد من الدعم المادي والإغاثي للشعب اليمني لتلبية متطلبات والتزامات الحكومة خلال عقد مؤتمر للمانحين من المقرر انعقاده في الأيام المقبلة.

ومن جانبه، أكد الرئيس اليمني دعم المبعوث الأمريكي في مهامه لتحقيق السلام، معربا عن الأسف لعدم التزام مليشيات الحوثي الانقلابية ومن خلفها نظام طهران بالسلام في مختلف المحطات وآخرها اتفاق ستوكهولم الذي لم تعيره أو تنفذ بنوده.

وأشار هادي إلى أن مليشيا الحوثي تمادت في تهديداتها لاستهداف الأبرياء وحصار محافظة مأرب مستخدمة الصواريخ الإيرانية والمسيرات والاعتداء على المدنيين والنازحين مأرب، بالإضافة إلى استهداف الأعيان المدنية في السعودية وآخرها مطار أبها المدني.

وأكد على مكانة ودعم أمريكا لليمن لتجاوز تحدياتها وإنجاح تنفيذ بنود اتفاق الرياض بجوانبه المختلفة كوحدة متكاملة توحد الجهود لمكافحة الإرهاب ومواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية والتهديدات الإيرانية بالمنطقة.