شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الشارقة» تنفذ توجيهات سلطان بخصوص البيوت الشعبية في خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث بدأت فور ورود توجيه سموه بإيجاد الخصوصية اللازمة للبيوت الشعبية في خورفكان، وذلك عبر زيارة مواقع البيوت والبدء بالتصاميم اللازمة للانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة وجه عبر مداخلة هاتفية في برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة أمس دائرة الأشغال العامة بإيجاد الخصوصية للبيوت الشعبية جراء البنايات المطلة عبر إنشاء مبان إضافية داخل البيت من ناحية الجدار المطل على البنيان الطويل على أن تتضمن هذه المباني بعض المعالجات المعمارية ومرافق مناسبة المخازن مع مرآب للسيارة وما شابه ذلك ومن ثم تقوم برفع هذا الجدار دوراً إضافياً ليصبح «دروة» أي بناء ساتر للحفاظ على خصوصية أهل البيت.

وأوضح المهندس السويدي: «زرنا اليوم موقع البيوت الشعبية والبنايات المطلة عليها برفقة عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والمهندسين المختصين لدراسة آلية وضع المرافق وفق المخططات الهندسية»، مؤكداً حرصهم الدائم على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث باشرت الدائرة منذ صدور التوجيه بوضع الخطط اللازمة في إنجاز المشروع بوقته المحدد، والذي يعد مكرمة من مكارم سموه التي لا تنتهي حرصاً منه على تحقيق الاستقرار وإيجاد الخصوصية اللازمة ومتابعة سموه الدائمة وملامسته لهموم أبنائه المواطنين من أجل توفير الحياة الكريمة لهم واهتمام سموه المستمر بالنهوض بالبنية التحتية وتوفير المسكن الملائم المراعي لخصوصية أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن الدائرة بدأت بدراسة توجيهات سموه وآليات تنفيذها مع الجهات المختصة بما يسهم في تحقيق الأهداف الموضوعة حيث تم البدء في تشكيل الفرق التي ستعمل على ترجمة التوجيهات على أفضل وجه وفق خطة مدروسة.

كما أوضح السويدي أنه سيقوم بمتابعة أدوار المهندسين بالدقة اللازمة وبجميع التفاصيل وتوجيه جميع الإدارات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع وبسرعة قياسية.