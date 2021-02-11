المخرجة الفرنسية لورين بوبي تترأس لجنة تحكيم مهرجان مغربي

جدة - عبدالحي حسين - تترأس الممثلة، والمخرجة الفرنسية، لورين بوبي، لجنة تحكيم الدورة التاسعة لمهرجان وادنون السينمائي، المنظم عن بعد بين 26 و28 فبراير الجاري، وإلى جانبها في اللجنة الممثلة، والمخرجة المغربية لطيفة أحرار، والممثل، والمخرج، والباحث السينمائي التونسي، وسيم القربي.

ويشارك في مسابقات المهرجان، المنظم من طرف جمعية الشباب المبدع في كلميم، 20 فيلما قصيرا ينافس فيها على 3 جوائز مختلفة.

وتضم قائمة الأفلام المنافسة على جائزة “وادنون الدولية للفيلم الروائي القصير”، كل من “آلو بسي” لمهدي عيوش (المغرب)، و”فانسان قبل منتصف النهار” لغيوم مانغي(فرنسا)، و”بينطا” لجاك كولي(غينيا)، و”الزيارة” لعمرو علي،(سوريا)، و”عنقاء” لأبرار الجبوري”(العراق)، و”ميكانيزم” لمحمد علي عتيق (تونس).

وتتنافس على جائزة “وادنون الدولية للفيلم الوثائقي القصير” أفلام “86 يوم” لكل من مراد خلو، وحسن معناني (المغرب)، و”الأرض هي دارنا” لنعمان نعمان(تونس)، و“إكاروس” (المغرب/هنغاريا) لسناء العلاوي، و”ملك الاسترداد” لعبد الله منصور بوغراف(الجزائر)، و“عالم موازي” (مصر).

أما جائزة “وادنون الوطنية للفيلم القصير” فيتنافس عليها تسعة أفلام مغربية هي: “أندور” لنورى أزروال تفات، و”شرخ” لبلال طويل، و”محنة” لنجيب الأسد، و”الموجة الأخيرة” لمصطفى فرماتي، و”في قلب القمر” لهشام البركاوي، و”طائر أزرق.. حالات ذهنية بلا معنى” لموحا أوحديدو، و”سارق الذاكرة” لمنير علوان، و”جزيرة ليلى” لمصطفى الشعبي، و”الرقص على الأشواك” لنور الدين بن كيران.