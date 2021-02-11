أبطال مغاربة في النسخة 44 من رالي دكار في السعودية

جدة - عبدالحي حسين - ستعرف النسخة المقبلة من رالي دكار العالمي مشاركة كل من محمد سعيد اولاد علي من تطوان، وأوخربوش ابن تافراوت، وحارث گاباري من مدينة أگادير.

ومن المنتظر أن تقام النسخة 44 من الرالي المشهور في صحاري المملكة العربية السعودية، العام المقبل 2022.

وسيمثل الأبطال المذكورون المغرب في فئة الدراجات النارية باسم MOROCCO RACING TEAM، مع العلم أن البطل المغربي، سعيد گاباري، شارك، سابقا، في رالي داكار في نسخ 2011/2013/2016، ونسختين من رالي AFRICARACE / 2014/2017، ورالي المغرب في عشر نسخ، منذ 2008 إلى نسخة 2017، بالإضافة إلى مشاركته في ثلاث نسخ من رالي MOROCCO DESERT CHALLENGE، الذي يقام في صحاري، وفيافي الصحراء المغربية.

ويعد حارث گاباري بطلا للمغرب 10 مرات، فيما شارك أوخربوش علي في نسخة واحدة من راليي مرزوگة، ومايا موطو، أما البطل سعيد اولاد علي، فشارك هو الآخر في رالي مايا موطو، بالاضافة إلى مشاركته في بطولة المغرب في 10 مناسبات.

وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية استطاعت عقد شراكة مع منظمي رالي دكار لمدة 10 سنوات، لتكون ثالث محطة بعد الأولى من أوربا إلى إفريقا، بين باريس ودكار، والثانية في أمريكا اللاثنية، بين الشيلي والارجنتين.