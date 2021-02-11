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الامارات تسجل 18 حالة وفاة و3525 اصابة جديدة يكورونا

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محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، الیوم الخمیس، عن تسجیل 18 حالة وفاة بالإضافة الى 3525 اصابة جدیدة بفیروس، خلال الـ 24 ساعة الماضیة.

 

وذكرت وزارة الصحة ووقایة المجتمع الاماراتیة في بیان صحفي، ان الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك الى 974 حالة وفاة وحوالي 339 ألف اصابة بالفیروس التاجي..مشيرة الى انه تم أیضا تسجیل 3734 حالة شفاء جدیدة لیبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالیة حوالي 319 الف حالة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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