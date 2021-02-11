'الحرس الثوري' يجري مناورات قرب الحدود العراقية

ونقلت أسوشيتد برسم عن المصدر إن التدريبات السنوية التي يطلق عليها اسم "الرسول الأعظم" مستمرة في جنوب غرب البلاد وتهدف إلى الاستعداد وتقييم القوات. ومن المقرر استخدام طائرات بدون طيار ومروحيات في التدريبات.

وقد زادت إيران في الأشهر الأخيرة من تدريباتها العسكرية في محاولة للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الاتفاق النووي، الذي قال إن واشنطن يمكن أن تدخله من جديد.

وفي يناير الماضي أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورة وأطلق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية على هدف تم محاكاته في المحيط الهندي.