"كورونا" يضرب القصر الرئاسي في جنوب السودان مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بالرغم من الإحترازات الوقائية التي وضعتها السلطات في جنوب السودان ، لمنع تفشي فيروس كورنا مؤخرا ، بإعلانها للإغلاق الجزئي للبلاد

رغم الاحترازات الوقائية التي وضعتها السلطات في جنوب السودان، أصيب السكرتير الصحفي لرئيس البلاد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وتأتي إصابة السكرتير الصحفي لرئيس دولة جنوب السودان، بعد إصابته لثلاثة من نوابه قبل أشهر.

وأعلن اتينج ويك اتينج، السكرتير الصحفي لرئيس دولة جنوب السودان سيلفاكير مَيارديت، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف ويك في بيان: "لقد أظهرت نتائج الفحص التي أجريتها مؤخرا، إصابتي بفيروس كورونا الجديد، وسأخضع لإجراءات العزل لمدة أسبوعين قبيل مزاولة مهامي المكتبية".

ولم تكن إصابة السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان الحالة الأولى بالقصر الرئاسي، حيث أعلن قبل أشهر، إصابة 3 من نواب سلفاكير، وهم: ريك مشار، جيمس واني ايغا وحسين عبد الباقي، بفيروس كورونا الجديد، بالإضافة لوزيرة الدفاع أنجلينا تينج، ووزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكوي لويث، وقد تعافوا جميعا من الإصابة.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت حكومة جنوب السودان عن إغلاق جزئي للبلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن إغلاق المدارس ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والفعاليات السياسية لمدة شهر.

وكان نائب رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات، حسين عبد الباقي، قد برر الإغلاق الجزئي للبلاد لمدة شهر، بارتفاع معدلات الإصابة بالمرض وعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.