مصر والسعودية.. رسالة تؤكد التنسيق والعلاقات التاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حرص المملكة على مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق مع مصر إزاء مختلف القضايا.

جاء ذلك في رسالة خطية بعث بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسلمها وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" ، فإن رسالة العاهل السعودي، للرئيس المصري، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها.

وقال خلال استقباله الدكتور عصام بن سعيد، إن العلاقات المصرية السعودية تعد ضمانة وركيزة لاستقرار المنطقة لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، فقد طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى العاهل السعودي، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، مؤكداً الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أنه تم التوافق على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.