نتنياهو يهنئ الإمارات: مسبار الأمل إنجاز كبير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، دولة الإمارات العربية المتحدة على إنجاز إدخال مسبار الأمل في مداره حول المريخ.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أهنئ الإمارات على إنجازها الكبير المتمثل في إدخال مسبار الأمل في مداره حول المريخ".

وأضاف نتنياهو: "كلي أمل بأن التعاون العلمي بيننا في جميع المجالات, وفي الفضاء أيضا، سيفضي إلى تحقيق مستقبل أفضل لبلدينا وللبشرية بأسرها".

ونشر نتنياهو تغريدته باللغات العربية والعبرية والإنجليزية على حساباته في "تويتر".





وبوصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مدار المريخ، تصبح الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي، ضمن مشروعها العلمي النوعي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وتهدف المهمة الطموحة إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي لهذا الكوكب، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية.

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز ريادتها في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر، بحلول عام 2117.

