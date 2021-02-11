وريث جديد لعرش بريطانيا.. موقف هاري وميجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت الأميرة يوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، مولودها، يوم الثلاثاء، ليصبح رقم 11 بترتيب خلافة الملكة.

وطبقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه مع وضع هذا الصبي، تراجع ثالث أبناء الملكة، إدوارد، إلى المرتبة 12 في خلافتها.

وقالت إنجريد سيوارد الخبيرة بالشؤون الملكية لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن الأمير المعاصر الوحيد الذي يهتم حقًا بمكانه في قائمة ترتيب الخلافة هو على الأرجح هاري، وذلك ليس لاهتمامه بنفسه.

لكن لا تتمكن زوجته ميجان من فهم السبب، عندما تزوجت ثاني أبناء الملك المستقبلي، ورأت أنهم أقل أهمية كثيرًا عن ويليام وكيت وأبنائهم الثلاثة؛ ولم تفهم السبب وراء أن الأمير جورج أصبح هو رقم 3 بترتيب الخلافة، وشقيقته شارلوت 4، والأمير لويس رقم 5، فيما يأتي آرتشي بالمرتبة رقم 7.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما ولد الأمير إدوارد (56 عامًا) في مارس/آذار عام 1964 أصبح الثالث في خلافة الملكة متقدما أخته الأكبر آن، لافتة إلى أن الأمر المحزن بشأن ترتيب الخلافة بالعائلة الملكية هو أن الطريق الوحيد هو الاتجاه للأسفل.

وما يفسر ذلك هو أن الطفل الأمير إندرو، الذي ولد في فبراير/شباط عام 1960، واحتل رقم 2 في ترتيب الخلافة، وظل بهذا الترتيب لأكثر من 20 عامًا قبل أن يطيح به وصول ابن شقيقه تشارلز، الأمير ويليام عام 1982.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط، حذفت ميجان ماركل اسمها من شهادة ميلاد نجلها آرتشي واستبدلته بـ"صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس"، في إشارة إلى الأميرة ديانا.

وجاء الحذف بإزالة الأسماء الأولى لزوجة الأمير هاري "رايتشل ميجان" من خانة الأم في شهادة الميلاد لتتوافق مع الاسم المفضل لديانا، "صاحبة السمو الملكي أميرة ويلز"، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسُجل آرتشي في 17 مايو/أيار 2019، بعد 11 يوماً من ولادته في 6 من الشهر نفسه، وبعد شهر في 5 يونيو/حزيران، تم تغيير الاسم، وسط شائعات عن الخلاف المتزايد بين هاري وشقيقه ويليام وشركائهم.

وبعد أيام، ابتعدت عائلة ساسكس (إشارة إلى الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل) عن مؤسسة فاب فور الخيرية المشتركة، ليستقيلا نهائياً من العائلة المالكة البريطانية، عقب أشهر من تغيير الاسم.