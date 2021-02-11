جيش ميانمار يعتقل ستة سياسيين فيما تتواصل المظاهرات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس أن جيش ميانمار اعتقل ستة أعضاء آخرين على الأقل من الحكومة المطاح بها التي كانت ترأسها أون سان سو تشي بينهم أحد مستشاريها المقربين.

وقالت صحيفة "ذا إيراوادي" المستقلة التي أسسها البورميون المنفيون إن السياسيين رفيعي المستوى اعتقلوا مساء أمس الأربعاء بعدما دعم أعضاء من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المنتمية إليه سو تشي، علانية المظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب العسكري الأخير.

ويقال إن سو تشي 75/ عاما/ قيد الإقامة الجبرية. ولم تظهر على الملأ منذ الانقلاب وتردد أنه جرى اتهامها بموجب قانون الاستيراد-التصدير الميانماري للعثور على أجهزة "ووكي توكي" في منزلها.

ومن حينها فرض المجلس العسكري الحاكم حالة الطوارئ لمدة عام وعين مجلس وزراء جديد مستشهدا بتزوير في الانتخابات التي أجريت في تشرين ثان/نوفمبر، والتي كان حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قد فاز فيها بأغلبية حاسمة ، كسبب للانقلاب على الحكومة.

وفي سياق متصل، استمرت المظاهرات اليوم الخميس لليوم السادس على التوالي رغم حملة الإجراءات الصارمة العنيفة التي اتخذتها الشرطة بحق المتظاهرين يوم الثلاثاء التي اشتملت على اعتقالات وإصابات.