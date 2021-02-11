شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: بريطانيا هي «الخاسر الأكبر» جرّاء بريكست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

قالت المفوضية الأوروبية الخميس، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكلف التكتل نحو 0.5 في المئة من النمو الاقتصادي على مدى الشهور الأربعة والعشرين المقبلة، لكن الأثر على بريطانيا سيفوق أربعة أمثال ذلك، جراء الانفصال «بريكست».

وقالت المفوضية: «بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المتوسط، يُتوقع أن تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد على أساس بنود اتفاق التجارة الحرة خسارة في الناتج بنحو 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022، ونحو 2.25 في المئة بالنسبة لبريطانيا».

وأضافت: «باختصار، رغم أن اتفاق التجارة الحرة يحسن الوضع عند المقارنة بنتيجة عدم وجود اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فإنه بعيد تماماً عن مضاهاة منافع العلاقات التجارية التي تتيحها عضوية الاتحاد الأوروبي».