شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنود أتراك في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دهوك (إقليم كردستان) - أ ف ب

قتل جنود أتراك في مواجهات مع مقاتلي حزب العمال الكُردستاني في المناطق الحدودية مع إقليم كردستان في شمال العراق، حيث تشن أنقرة عملية ضد مقاتلي الحزب، على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: إن «ثلاثة جنود قتلوا في معارك ضد حزب العمال الكُردستاني» الأربعاء، في محافظة دهوك بإقليم كردستان، المحاذية للحدود مع تركيا، والتي يتمركز مقاتلو حزب العمال الكُردستاني في مناطق قريبة منها.

وكان الجيش التركي قد أطلق الأربعاء سلسلة عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان، في مرحلة جديدة تسميها أنقرة بـ«عملية مخلب النمر» التي انطلقت في يونيو/حزيران الماضي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وتشن تركيا تكراراً غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية بإقليم كردستان؛ حيث أقام معسكرات تدريب ومخابئ أسلحة، وتقوم قوات خاصة أحياناً بعمليات توغل محدودة.

وتثير العمليات التركية توتراً مع الحكومة العراقية، بسبب القصف المستمر لتلك المناطق، وما يسفر عنه من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، فضلاً عن الخسائر المادية الفادحة، ولكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكرر تأكيد أن بلاده تعتزم «معالجة» مسألة حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق إذا كانت بغداد «غير قادرة على القيام بذلك».

وفي ديسمبر/كانون الأول، دعا أردوغان العراق إلى ما أسماه «تكثيف معركته على الأرض ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني»، وذلك خلال استقباله في أنقرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

