لجين الهذلول تثير الجدل بعد الإفراج عنها.. وأول تعليق من بايدن.. ومعلومات لا تعرفها عن الناشطة السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدرت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، تريند محرك البحث جوجل، بعد الإفراج عنها، الأربعاء.

وأفرجت السلطات السعودية مساء الأربعاء، عن الناشطة البارزة لجين الهذلول بعدما أمضت ثلاث سنوات في السجن على خلفية اتهامها بالتحريض على تغيير النظام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للجين الهذلول بعد إفراج السلطات السعودية عنها، مع مقارنة لصور سابقة لها.

وكانت التعليقات البارزة هي الشيب الظاهر في مقدمة رأس لجين بالإضافة إلى فقدانها الوزن وذلك بعد نشر شقيقتها، لينا الهذلول أول صور لجين بعد عودتها لمنزل العائلة في السعودية.

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال أول زيارة رسمية له لوزارة الدفاع "البنتاجون" مساء الأربعاء، على قرار السعودية الإفراج عن لجين الهذلول.

وقال بايدن، إن إطلاق سراح لجين الهذلول خبر سار وأمر صائب.

وأوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.

من هي الناشطة لجين الهذلول؟

لجين الهذلول وجه معروف في السعودية، وأيضا في جميع أنحاء العالم خاصة بعد اعتقالها. صنعت اسما لنفسها من خلال نشر لقطات ورسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

في عام 2013 طلبت من والدها تصويرها خلف مقود السيارة ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. في ذلك الوقت، كان يُسمح للرجال فقط بقيادة السيارات في المملكة.

وُلدت لجين الهذلول عام 1989 في جدة، وأمضت جزءا من طفولتها في مدينة تولون بجنوب فرنسا، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة الفرنسية من جامعة كولومبيا في فانكوفر بكندا.

اختارت جامعة السوربون في أبو ظبي لمواصلة دراستها عام 2016، وقدمت فيها أطروحة. لجين الهذلول متزوجة من الكوميدي فهد البطيري.

اعتقلت لأول مرة يوم 1 ديسمبر 2014، وتم احتجازها في سجن ذهبان المركزي لمدة 73 يوما بعد محاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على متن سيارة كانت تقودها. وتم القبض عليها بناء على قوانين تمنع المرأة من قيادة السيارات في السعودية.

في سبتمبر2016، وقّعت لجين الهذلول مع 14 ألف شخص على عريضة إلى الملك سلمان تطالبه بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة. وفي 4 يونيو 2017، تم اعتقالها واحتجازها من جديد في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بدون ذكر السبب ثم أطلق سراحها.

في 13 مارس 2018 تم اعتقالها في دبي، ثم رُحّلت إلى السعودية حيث اودعت السجن.

وفي ديسمبر 2020، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما عجل الافراج عنها.