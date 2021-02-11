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أمن السويس: طريق القاهرة يعمل بشكل طبيعي ولم يتأثر بحريق مستودع عجرود

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محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قال مصدر أمني في السويس إن الحركة المرورية على طريق "السويس- القاهرة" منتظمة ولم تتأثر بالحريق الذي شب في مستودع مواد بترولية تحت الإنشاء بمنطقة عجرود.

وتابع المصدر، أن رجال المرور متواجدين قرب موقع الحريق، وعند مدخل الطريق المؤدي لمنطقة المستودعات، لتنظيم حركة دخول وخروج سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية وشركات البترول والتي تواصل تحركاتها.

وكان بعض النشطاء في السويس تداولوا أنباء عن إغلاق الطريق في الاتجاه المؤدي للقاهرة، إثر نشوب حريق بأحد المستودعات الجديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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