الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على مطار «أبها» في السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت الولايات المتحدة الأميركية هجمات الحوثيين على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت طائرة ركاب مدنية.

وقال نيد برايس الناطق باسم الخارجية الأميركية في تصريحات له إن «الهجوم الحوثي تزامن مع أول زيارة للمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إلى منطقة الشرق الأوسط، لتحقيق سلام مستدام في اليمن من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني».

وكانت جين بساكي المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، إدانة الولايات المتحدة القوية لهجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي، محذرة من أن «الحوثيين باستهدافهم المملكة يستمرون في إبداء رغبتهم بإطالة الحرب، ذلك في وقت تعتزم فيه الولايات المتحدة مواصلة جهودها الدبلوماسية، لإنهاء الحرب عن طريق المفاوضات».