وزراء الصحة في دول الخليج يجتمعون بخصوص السلالات المتحورة من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ 32 ثانية

ناقش وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، خلال اجتماع استثنائي طارئ، المستجدات الأخيرة بما يخص السلالات المتحورة من فيروس ”كورونا“ المستجد.

ووفق حساب مجلس الصحة الخليجي على توتير، فإن الاجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي، وناقش مواجهة السلالة الجديدة من الفيروس، وأحدث الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة للحد من انتشاره، في مسعى لتوحيد جهود دول المجلس لمجابهة الجائحة.

وذكر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع عُقد بدعوة من دولة الكويت، وترأسته وزير الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح.

وأضاف الموقع، أن الوزراء المجتمعين اعتمدوا عددًا من القرارات أهمها: ”الإشادة بالجهود الصحية والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها من قبل الدول الأعضاء، والجهود المبذولة لتحصين المجتمع والحرص على توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين“.

وكذلك: ”تشكيل فريق عمل من المختصين في الفيروسات بالدول الأعضاء للقيام بدراسة التسلسل الجيني لفيروس كوفيد 19 الموجود بدول المجلس، والاستفادة من مختبرات الدول الأعضاء قدر الإمكان، ويتم رفع مخرجات الفريق للجنة وكلاء الوزارة“.

كما وافق وزراء الصحة الخليجيون، على اعتماد الدليل الخليجي لتشخيص وعلاج كوفيد 19 (النسخة الثانية)، والتأكيد على علاج مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمجان، في حال تشخيص مرض كوفيد-19 في أي من دول المجلس.

ومن تلك القرارات: ”تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، فيما يخص السلالات الجديدة والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في كل دولة، ومدى فعالية فحوصات ال PCR لتشخيص الفيروسات المتحورة، ومشاركة معلومات اللقاحات التي يتم تسجيلها ومدى فعالية اللقاحات المستخدمة مع مختلف الأعمار والتحورات والأعراض الجانبية التي يتم رصدها“.

وكلف وزراء الصحة بدول المجلس، اللجان المختصة بالاستمرار في متابعة المستجدات الخاصة بالجائحة، والتواصل من خلال غرفة العمليات المشتركة، مؤكدين على أهمية تبادل المعلومات ونقل الخبرات والدروس المستفادة، وتعزيز التعاون الصحي الخليجي المشترك، فيما بين دول مجلس التعاون.