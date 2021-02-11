مسؤول إيراني يؤكد إرسال خامنئي رسالة “استراتيجية” لبوتين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ 52 دقيقة

أكد الدبلوماسي الإيراني البارز، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إرسال المرشد الأعلى علي خامنئي، رسالة وصفها بـ ”الاستراتيجية“ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط تضارب الأنباء في طهران حول حقيقة هذه الرسالة.

وقال عبد اللهيان في مقال نشره الموقع الرسمي للمرشد الإيراني: إن ”التوقيت الراهن اقتضى أن يرسل المرشد الأعلى رسالة استراتيجية لروسيا لإدراك الظروف الدولية الجديدة، وذلك في ظل التطورات الجارية في البيت الأبيض“.

وأشار المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، إلى أن ”رسالة خامنئي تؤكد لحلفاء إيران الإقليميين، أن أي قرار سوف يصدر عن البيت الأبيض لن يغير شيئا في توجه الجمهورية الإسلامية فيما يخص تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو وبكين“.

وأضاف عبد اللهيان، أن ”رسالة خامنئي لبوتين تضمنت نقاطا هامة ودقيقة للغاية، وحازت على اهتمام المسؤولين الروس في إطار إحكام العلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو“، لافتا إلى ”أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرأ رسالة خامنئي، وحازت على اهتمامه الجاد“.

وكان وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أجرى أخيرا زيارة رسمية للعاصمة الروسية موسكو، فيما أشارت تقارير إيرانية إلى أن قاليباف يحمل ”رسالة مهمة“ من خامنئي إلى بوتين.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، نفى في وقت سابق ما تردد عن قيام رئيس البرلمان، بنقل رسالة من المرشد الإيراني إلى الرئيس الروسي، وقال: إن ”الحديث عن إرسال المرشد علي خامنئي رسالة إلى السلطات الروسية، مجرد كذبة لا تستحق الرد“.

بدوره، أعلن النائب في البرلمان الإيراني، مجتبى توانكر، عن ”إلغاء السلطات الروسية اجتماعا للرئيس فلاديمير بوتين، برئيس البرلمان قاليباف؛ وذلك بعدما رفض الأخير البروتوكولات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا“.

وأضاف النائب توانكر، أن بوتين قرر تعيين ممثل خاص لمقابلة رئيس البرلمان الإيراني، وذلك لاستلام ”رسالة مهمة“ إلى الرئيس الروسي؛ وهو الأمر الذي أكده عبد اللهيان في مقاله المنشور، اليوم الخميس، على موقع خامنئي.