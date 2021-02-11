كورونا في العالم.. حالات الشفاء تقترب من 80 مليونا والإصابات تجاوزت 108 ملايين حالة

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم إلى حدود، اليوم الخميس، إلى حوالي 108 ملايين إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 2,367,122، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 107 ملايين، و937 ألف شخص، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 79,985,733 مليونا؛ بنسبة تجازوت 74 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 28 مليون شخص بنسبة بلغت 26 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 101,399 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، صباح اليوم، توفي أكثر من 2,367,122 آلفا، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 2.14 في المائة، فيما تم تسجيل أزيد من 100 ألف إصابة، خلال 12 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوز 27,897,214 مليون إصابة، و483,200 ألف وفاة، فيما احتلت الهند المركز الثاني بـ10,871,060 مليون إصابة.