مونديال الأندية.. الأهلي المصري ينافس بالميراس البرازيلي على المركز الثالث

جدة - عبدالحي حسين - يواجه الأهلي المصري، بطل إفريقيا، نظيره بالميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، التي تحتضنها قطر.

وكان فريق بالميراس البرازيلي قد خسر بهدف لصفر أمام تيجريس أونال المكسيكي في المربع الذهبي للبطولة، فيما سقط الأهلي المصري بثنائية نظيفة أمام بايرن ميونخ الألماني في المباراة الأخرى في المربع الذهبي للبطولة.

ويسعى الأهلي ممثل القارة الإفريقية إلى خطف برونزية المسابقة، وتكرار إنجاز نسخة 2006 في اليابان، فيما يأمل بالميراس في تحقيق نتيجة إيجابية في أول مشاركة له في بطولة كأس العالم للأندية.

ويغيب عن الأهلي الثنائي حسين الشحات، ومحمود عبد المنعم “كهربا”، بعد استبعادهما، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.