4 ملايين جرعة.. شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا تصل إلى مطار الدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - وصلت إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، اليوم الخميس، شحنة جديدة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد 19، تتضمن 4 ملايين جرعة، محملة على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية CN-RGY ،

وستتيح الدفعة الجديدة من اللقاح، التي وصلت من الهند، استمرار وتسريع حملة التطعيم الوطنية في المملكة وفق ما أكده سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة، في تصريح لوكالة رويترز، بعدما انطلق المغرب في أول حملة للتطعيم في إفريقيا قبل أسبوعين

وكان المغرب تسلم مليوني جرعة الشهر الماضي من لقاح “أسترازينيكا” و500 ألف جرعة من لقاح شركة “سينوفارم” الصينية.

وبلغ عدد من تم تطعيمهم في المغرب، حتى يوم الأربعاء، 746116 شخصا وبلغت الإصابات 476689 والوفيات 8436.

وقد طلبت المملكة، كميات من اللقاحات تكفي 33 مليون شخص، وذلك بهدف تطعيم 80 بالمائة من السكان.