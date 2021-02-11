ريم الهاشمي: دولة الإمارات تجدد دعمها لتحقيق الاستقرار الدولي

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن بلادها تجدد دعمها لتحقيق الاستقرار الدولي.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش أعمال منتدى الصداقة الذي انطلق في وقت سابق من اليوم فى العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة وزراء خارجية 7 دول عربية وأوروبية لبحث تطورات شرق البحر المتوسط.

وأضافت: "ناقشنا أزمة كورونا، ونؤكد على أن هذه الأزمة تحتاج لتضافر الجهود للحفاظ على سلامة الجميع".

وتابعت: "بحثنا في منتدى الصداقة أيضا ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة التسامح".

وأكدت على ضرورة "احترام القانون الدولي والالتزام بالقوانين الدولية في شرق المتوسط والشرق الأوسط".

وأوضحت أن الإمارات تجدد دعمها لتحقيق الاستقرار الدولي وتواصل مساعيها الرامية لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب.

ويضم المنتدى وزراء من مصر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين واليونان وقبرص، ويبحثون تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط.