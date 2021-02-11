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سقوط ميناء الفاو العراقي في يد القوات الإيرانية... أبرز ما حدث اليوم! (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - 1922 - التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري

1952 - الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

1998 - مطار واشنطن الدولي يتحول اسمه رسميًا إلى "مطار رونالد ريغان.


2006 - محكمة باكستانية تأمر برفع الإقامة الجبرية عن مهندس قنبلتها الذرية عبد القدير خان.

2013 - اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية .

2014 - انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في روسيا

2015 - الحوثيون يصدرون إعلاناً دستورياً لحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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