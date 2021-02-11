الكاظمي يوجه الاجهزة الامنية بالمحافظات بمتابعة شكاوى المواطنين

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الأجهزة الحكومية في المحافظات بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "وجه الأجهزة الحكومية في المحافظات بمتابعة الشكاوى اليومية للمواطنين وبذل الجهود الاستثنائية لتقديم أفضل الخدمات".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ترأس اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات؛ لمناقشة الواقع الخدمي والأمني في محافظات البلاد.