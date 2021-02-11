شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق عن المستشار الراحل مقبل شاكر: عمل خلال مسيرته القضائية بكل حيدة ونزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ببالغ من الحزن والأسى المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس و رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى قضاة مصر الأسبق والذي رحل أمس الأربعاء.

وقال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، إن الراحل تولى منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في ظروف صعبة واستثنائية عمل خلالها بكل جهد وإخلاص من أجل أن يحافظ المجلس علي استقلاليته ودوره الذى أناط به قانون فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف محمد فايق أن الراحل الكبير كان شيخاً من شيوخ القضاء المصري عمل خلال مسيرته القضائية بكل حيدة ونزاهة وكان مثالاً يحتذى به طوال فترة عمله، مقدما خالص تعازيه ومواساته لأسرته و تلاميذه ولكافة اعضاء الأسرة القضائية.