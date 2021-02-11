الفنانة نجاة الخطيب: لم أشتغل منذ أزيد من سنة

جدة - عبدالحي حسين - اشتكت الفنانة، نجاة الخطيب، من قلة فرص العمل، إذ إنها تعاني بطالة فنية، منذ أكتوبر عام 2019، بالإضافة إلى وقع الجائحة وتأثيرها على القطاع الفني.

وصرحت نجاة الخطيب لـ”اليوم 24″: “لم أشتغل منذ أكتوبر عام 2019، علما أن فرصة المشاركة في عمل تلفري لم تتح أمامي منذ سنوات”.

وأضافت الخطيب: “عملي الأساسي يكون في أغلب الأحيان في المسرح، لكن الجائحة لا تزال تتسبب في إغلاق المسارح، في حين أنني من المهمشين من طرف التلفاز والسينما”.

وزادت الخطيب: “لو كانت التمثيليات الإذاعية قائمة، لشكلت متنفسا لمحترفي المسرح، ودعما ماديا لهم في هذه الفترة”.

وانضمت الخطيب إلى مبادرة البعث برسالة إلى مدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، للمطالبة بإعادة التمثيليات الدرامية الإذاعية وتحسين تعويضاتها، إلى جانب عشرات الفنانين، من بينهم فتيحة وتيلي، وبنعبد الله الجندي، وجمال بنشيبة، وعبد الرحمان زواد، والحسين الحايل، وآخرون.