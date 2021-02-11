“تويتر”: حظر ترامب دائم حتى لو أصبح رئيسًا مجددًا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركة “تويتر” أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالعودة إلى “تويتر” حتى لو ترشح إلى المنصب مرة أخرى وفاز به.

وجاء ذلك في تصريحات، أدلى بها نيد سيغال، المدير المالي للشركة، خلال مقابلة، أمس الأربعاء، مع قناة (سي إن بي سي) الأمريكية.

وقال سيغال، في تصريحاته، إن “حظر ترامب دائم”، مضيفًا “سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص، الذين يحرضون على العنف يجب حظرهم، وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة”.

واتخذ “تويتر” خطوة غير مسبوقة، في يناير الماضي، بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكونغرس، في 6 من الشهر نفسه.

وقال موقع شركة ” تويتر”، حينها، إنه سيتم تعليق حساب ترامب بشكل دائم “بسبب حظر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

وقبل المرة الأخيرة، كان موقع تويتر قد أغلق حساب ترامب مؤقتا، بسبب العديد من التغريدات، والخشية من “تكرر نشر رسائل تحرض على العنف”.