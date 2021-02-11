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مضيان يطالب وزير الصحة بإدراج الصحافيين والصحافيات ضمن المرحلة الأولى من التلقيح ضد كوفيد19

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - طالب رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، وزارة الصحة، بإدراج الصحافيين والصحافيات ضمن الفئات ذات الأولوية في التقيح ضد كوفيد 19.

وأكد نور الدين مضيان، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة، أن الصحافة الوطنية قامت بأدوار طلائعية ذ في الحملة الوطنية للوقاية والتحسيس بمخاطر جائحة ، حيث ظلت هذه الفئة وطيلة مدة الحجر الصحي، بما عرفه من إحساس عام بالقلق والخوف، مرابطة في كل ربوع المملكة، لتحقيق غاية الوقاية من الفيروس ومخاطره وطرق التعامل معه، إسوة بباقي العاملين في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة.

وأضاف المتحدث، أنه و”اعتبارا لنوعية المهام المهنية التي تضطلع بها هذه الفئة، والتي تتميز بتواصل شبه دائم وميداني مع جمهور المواطنين، وحيث أن عدد الصحافيات والصحافيين ببلادنا لا يتجاوز بضع آلاف، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن أسباب عدم إدراج هذه الفئة ضمن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتلقيح، وعن الإجراءات التي ستتخذونها لتمكينهم من التلقيح، إسوة بباقي الفئات التي كانت في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة”.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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