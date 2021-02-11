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مدة مشاهدة التلفاز ترتفع في المغرب.. و”حالة الطقس” الأكثر مشاهدة في القناة الأولى

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع معدل مشاهدة التلفاز بالمغرب ب 15 دقيقة، إذ بلغ 4 ساعات، ودقيقة واحدة، يوميا، خلال الأسبوع، الممتد من 3 فبراير الحالي إلى 9 منه.

وكشفت نتائج مركز القياس ”سيوميد”، الصادرة عنه، اليوم الخميس، والمضمنة في بلاغ صحفي، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن مدة مشاهدة القنوات الوطنية زادت ربع ساعة مقارنة مع الأسبوع ما قبل الماضي، إذ كانت قد بلغت، آنذاك، 3 ساعات و46 دقيقة.

وتصدر المسلسل التركي الوعد قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، إذ تابعه 8.29 مليون مشاهد.

وصنفت نشرة “حالة الطقس” الأكثر مشاهدة على القناة الأولى، خلال الأسبوع، الممتد من 3 فبراير الحالي إلى 9 منه، إذ تابعها 5 ملايين مشاهد.

وتخض أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية هي: الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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