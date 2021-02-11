سعيدة باعدي في فيلم “عمتي فاطنة” شهر رمضان المقبل

جدة - عبدالحي حسين - تحضر الفنانة سعيدة باعدي في السباق الرمضاني المقبل، من خلال فيلم تلفزي بعنوان “عمتي فاطنة”، يعرض على القناة الثانية.

وتشارك باعدي في المسلسل رفقة الفنان سعيد باي، والفنانة فرح الفاسي، وآخرون تحت إدارة المخرج سعيد خلاف.

وتطل باعدي في رمضان، بعد عودتها إلى الشاشة من خلال مسلسل تلفزي يعرض، حاليا، بعنوان “البيوت أسرار”، كتب السيناريو الخاص به بالتعاون مع شقيقتها حفيظة بعدي.

وتعول القناة الثانية على الأفلام التلفزية ضمن برمجتها لشهر رمضان المقبل، إذ يصور، حاليا، في مدينة مراكش مسلسل آخر لصالحها بعنوان “سبع ليالي”.