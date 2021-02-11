اليمن.. القضاة في حضرموت يوقفون أعمالهم في عموم المحاكم والنيابات استجابةً لبيان نادي القضاة الجنوبي

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

أسبوعاً تاماً مضى على توقّف العمل في عموم المحاكم والنيابات بمحافظة حضرموت استجابة لبيان نادي القضاة الجنوبي الصادر يوم الأربعاء الموافق 3/ 2/ 2021م والذي طالب من خلاله بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته بما يتوافق مع قانون السلطة القضائية.



والتزم عموم القضاة في المحاكم والنيابات بمحافظة حضرموت بتنفيذ ما خرج به البيان منذ بدء سريان العمل به يوم الخميس الفائت الموافق 4/ 2/ 2021م من خلال توقفهم بأي أعمال في المكاتب والمقرات القضائية بما فيها المجمع القضائي بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

ومن جهته قال القاضي "صالح علي السعدي" رئيس فرع نادي القضاة الجنوبي بمحافظة حضرموت:«أن أعضاء السلطة القضائية بحضرموت ملتزمون بتنفيذ ما خرج به البيان منذ بدء سريان العمل به منذ يوم الخميس الفائت الموافق 4/ 2/ 2021م من خلال توقفهم عن الأعمال في المكاتب والمقرات القضائية بما فيها المجمع القضائي بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت» .

وأكد القاضي "صالح السعدي" : «بأن أعضاء السلطة القضائية في عموم محافظات الجنوب يشكلون لحمة واحدة، وكل لا يتجزأ، وأن القضاة في حضرموت مع ناديهم نادي القضاة الجنوبي في كل ما يتخذه منذ أن تم تأسيسه عام 2013م».

ومن جانب آخر أعلنت نقابة موظفي السلطة القضائية في محافظات الجنوب عن تضامنها مع بيان نادي القضاة الجنوبي بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات.