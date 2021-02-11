القبض على إرهابيين من داعش في كركوك العراقية

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية القبض على مفرزة إرهابية وداعم لوجستي لتنظيم داعش في عمليتين منفصلتين بكركوك، شمال بغداد.



وأعلنت الوكالة في بيان صحافي أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم الخميس، القبض على ثلاثة إرهابيين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في مايسمى قاطع كركوك، وعلى ارهابي رابع لدعمه عناصر داعش لوجستيا بالمال، والمواد الغذائية، والطبية فضلا عن استلام مبالغ مالية وتوزيعها على عوائل الدواعش في محافظة كركوك، وذلك في عملية منفصلة.