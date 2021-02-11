انفجاران شرق أفغانستان وسقوط ضحايا

المناطق - الرياض

قتل مدنيان على الأقل وأصيب 5 آخرون بجروح في انفجارين منفصلين في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

وذكرت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية عن مسؤولين محليين قولهم، إن سيارة تعرضت صباح اليوم لانفجار في منطقة كاما، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر، فيما وقع الانفجار الثاني في منطقة بيهسود بعد انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق عندما كان هناك مدنيون يمرون في المنطقة، ما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة أربعة آخرين.