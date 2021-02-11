شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص إثر انهيار منجم في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهار منجم للفحم في جنوب باكستان انهار اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل أربعة عمال على الأقل.

وقالت الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع في منطقة ثاثا بإقليم السند، حسبما قال قائد الشرطة المحلية ميسري خان خوسو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال خوسو إن صخرة ثقيلة سقطت على خمسة من عمال المنجم عندما بدأوا العمل في الصباح الباكر.

وأصيب الرجل الخامس بجروح خطيرة ويتلقى العلاج في المستشفى. وقال خوسو إن الشرطة وفرق الإنقاذ انتشلوا جميع الجثث من تحت الأنقاض ولم يُحاصر أحد.