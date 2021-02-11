وزير الخارجية السعودي يؤكد على أهمية سيادة الدول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، إن بلاده تدعم الجهود السلمية للوصول لاستقرار الأمن في دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش أعمال منتدى الصداقة الذي انطلق في وقت سابق من اليوم فى العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة وزراء خارجية 7 دول عربية وأوروبية لبحث تطورات شرق البحر المتوسط.

ويضم المنتدى وزراء من مصر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين واليونان وقبرص، ويبحثون تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط.



وأكد وزير الخارجية السعودي على "أهمية دورنا في توحيد الجهود والدفع نحو كل ما يعزز الأمن والاستقرار بالعالم".

وشدد على "على أهمية سيادة الدول وحقوقها وسلامة أراضيها وندين أي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول".

وأعرب عن دعم السعودية للجهود السلمية للوصول لاستقرار الأمن في دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مطالبا بحل النزاعات بالحوار والسبل السلمية.