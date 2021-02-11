وزير الخارجية المصري: وجود قوات أجنبية على أراض عربية يعارض مبادئ الأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، علاقة بلاده مع اليونان وقبرص ودول الخليج، مشددا على أن وجود قوات أجنبية على أراض عربية يخترق مبادئ الأمم المتحدة.

وقال شكري في مؤتمر صحفي بمنتدى الصداقة المنعقد في اليونان إن مصر ترتبط بهذه العلاقات "في إطار من التعاون لتحقيق مصالح شعوبنا".



وأضاف أن بلاده "تثمن علاقاتها مع اليونان وقبرص وتسعى لتدعيم هذه العلاقات مع الدول العربية مع البلدين".

وشدد شكري على أن مصر "لديها الرغبة في توسيع التعاون مع دول شرق المتوسط والدول العربية",

وأشار إلى أن "وجود قوات أجنبية على أراض عربية يظهر عدم القدرة على احترام مبادئ الأمم المتحدة".

وانطلقت اليوم الخميس أعمال منتدى الصداقة فى العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة وزراء خارجية 7 دول عربية وأوروبية لبحث تطورات شرق البحر المتوسط.



ويضم المنتدى وزراء من مصر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين واليونان وقبرص، ويبحثون تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط.

