"منتدى الصداقة" يجمع وزراء خارجية 7 دول بشأن "شرق المتوسط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت اليوم الخميس أعمال منتدى الصداقة فى العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة وزراء خارجية 7 دول عربية وأوروبية لبحث تطورات شرق البحر المتوسط.

وقبيل الاجتماع بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا العلاقات الثنائية, وعددا من الملفات الإقليمية.وأعرب شكري عن تقدير مصر لتصديق اليونان على الميثاق التأسـيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط.

ويضم المنتدى وزراء من مصر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين واليونان وقبرص، ويبحثون تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط.