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"منتدى الصداقة" يجمع وزراء خارجية 7 دول بشأن "شرق المتوسط"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت اليوم الخميس أعمال منتدى الصداقة فى العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة وزراء خارجية 7 دول عربية وأوروبية لبحث تطورات شرق البحر المتوسط.

وقبيل الاجتماع بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا العلاقات الثنائية, وعددا من الملفات الإقليمية.وأعرب شكري عن تقدير مصر لتصديق اليونان على الميثاق التأسـيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط.

ويضم المنتدى وزراء من مصر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين واليونان وقبرص، ويبحثون تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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