إدانات عربية ودولية.. هجمات الحوثي على السعودية تقوض الحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لاقت هجمات مليشيا الحوثي على المناطق المدنية بالسعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمينة.

وأمس الأربعاء، شنت مليشيا الحوثي الانقلابية اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.



ووفق بيان للتحالف العربي في اليمن فإنه تمت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي جراء اعتداء مليشيا الحوثي الذي وصفه بـ"جريمة حرب".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفث، إن استمرار الحوثيين في شن هجمات ضد المدنيين في السعودية يقوض حل الأزمة اليمنية.

وأضافت: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحل الدبلوماسي في اليمن".

من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها السعودي.

وأكد على أن الهجوم يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويؤخر الوصول لحل للأزمة اليمنية.

بدوره، استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وجدد العثيمين تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.



وعبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعملية الإرهابية التي حاولت من خلالها المليشيات الحوثية استهداف مطار أبها الدول.

وقالت في بيان لها "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا الهجوم الإرهابي الذي يعد دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى استهداف أمن المملكة ومنشآتها المدنية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة في الإجراءات كافة التي تتخذها لصد هذا العدوان وحماية أراضيها ومنشآتها".

كما أدانت دولة الإمارات واستنكرت أيضاً بشدة، الاعتداء الإرهابي "الجبان" الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية.

واعتبرت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، أن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.



وأطلق الحوثيون مراراً طائرات بدون طيار متفجرة لاستهداف السكان في السعودية واليمن على حد سواء، نجحت خلالها دفاعات التحالف من خلال عمليات الاعتراض، من جمع أدلة دامغة على تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، من خلال حطام الطائرات والتي تحمل ملصقات تصنيع إيرانية.