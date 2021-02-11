مقتل 3 جنود أتراك في عمليات شمالي العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل ثلاثة من جنودها في عمليات شمالي العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الخميس عن الوزارة أن جنديين لقيا حتفهما أمس وأصيب أربعة آخرون في اشتباكات اندلعت مع مسلحين من منظمة "حزب العمال الكردستاني" بمنطقة كاره. وأضافت أن جنديا ثالثا لقي حتفه اليوم متأثرا بإصابته.

وذكرت الوكالة أنه جرى قصف أهداف محددة في المنطقة بغارة جوية، ما كبّد التنظيم خسائر فادحة.

وأطلقت وزارة الدفاع التركية أمس عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وأوضحت أن هدف العملية يتمحور حول "رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش بعد وقف لإطلاق النار استمر لعامين.