اخبار العالم

الإمارات.. عجمان تعتمد حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة لكورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. عجمان تعتمد حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة للحد من انتشار فيروس ، اعتبارا من 11 فبراير 2021.

 

-إيقاف الحفلات الغنائية والموسيقية والفعاليات المختلفة.

 

-التقيد بعدد 10 أشخاص عند عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى.

 

-التقيد بعدد 20 شخصا عند تشييع الجنائز والصلاة عليها.

 

-تحديد الطاقة الاستيعابية بـ 50% لدور السينما ومراكز الللياقة البدنية والصالات والحدائق والشواطئ الخاصة بالفنادق.

 

-اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا