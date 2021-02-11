شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على إرهابيين من داعش في كركوك العراقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية القبض على مفرزة إرهابية وداعم لوجستي لتنظيم داعش في عمليتين منفصلتين بكركوك، شمال بغداد.



وأعلنت الوكالة في بيان صحافي أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم الخميس، القبض على ثلاثة إرهابيين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في مايسمى قاطع كركوك، وعلى ارهابي رابع لدعمه عناصر داعش لوجستيا بالمال، والمواد الغذائية، والطبية فضلا عن استلام مبالغ مالية وتوزيعها على عوائل الدواعش في محافظة كركوك، وذلك في عملية منفصلة.