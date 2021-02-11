حتى 7 مارس.. ألمانيا تمدد إجراءات الإغلاق الكامل بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الخميس، اتفاقها مع رؤساء حكومات الولايات الـ 16 على تمديد إجراءات الإغلاق الكامل حتى السابع من مارس المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت ميركل عقب مؤتمر افتراضي مع رؤساء حكومات الولايات "إن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق الكامل عندما تنخفض أعداد الإصابات الجديدة بأقل من 35 إصابة لكل 100 ألف مواطن".

وحذرت رئيسة الحكومة الألمانية من السلاسل المتحورة للفيروس قائلة إن هذه السلاسل أصبحت "واقعاً" يتطلب أخذ الحيطة والحذر من احتمال "موجة ثالثة" للوباء.