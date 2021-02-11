شكرا لقرائتكم السودان يطرد ميليشيات إثيوبية.. وقتلى بمعارك الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تصعيد حدودي جديد، وقعت اشتباكات جديدة، اليوم الأربعاء، بين الجيشين السوداني والإثيوبي على الشريط الحدودي بين البلدين أسفرت عن سقوط قتلى.

إلى ذلك، قالت مصادر موثوقة لـ"العربية" و"الحدث" إن الجيش السوداني تمكن من طرد ميليشيات إثيوبية داخل أراضيه وتحرير مستوطنات "تسفاي عدو" ومشروع شويت بعمق 15 كيلومترا داخل الأراضي السودانية بعد معارك عسكرية استمرت 8 ساعات شاركت فيها قوات الاحتياطي.

وأسفرت المعارك عن مقتل جندي سوداني وإصابة آخرين، كما سقط 5 قتلى من الجانب الإثيوبي.

وأخلى الجيش السوداني أراضي زراعية حتى مستوطنة برخت، وكانت هذه المناطق الزراعية بحسب تصريحات سودانية تم احتلالها منذ 25 عاماً من الميليشيات الإثيوبية لقبيلة التغراي والتي أخلتها بعد اندلاع المواجهات العسكرية بين الجيش الفيدرالي ومقاتلي التغراي للإقليم المحاذي لولاية القضارف شرقي السودان بطول 110 كليومترات.

كانت الخارجية السودانية، أعلنت يوم الأحد، رفض الادعاءات الإثيوبية ونقضها لاتفاقية 1902 بحجة أنها وقعت في زمن الاستعمار وهو ما ينافي الصحة، حيث إن إثيوبيا لم تكن محتلة آنذاك، كما أنها تستخدم ذات الخرائط المتفق عليها دولياً لتحديد حدودها مع إريتريا، بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان.