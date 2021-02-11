شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة ترفض مطالبة واشنطن بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - أ ف ب

رفضت تركيا الخميس دعوة الولايات المتحدة إلى «الإفراج الفوري» عن رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، منددة بما أسمته «تدخل واشنطن في القضاء التركي».

وردت وزارة الخارجية التركية في بيان قائلة: إن «الإجراء القانوني الذي تقوم به (محاكم مستقلة) بشأن عثمان كافالا، جار. يجب أن يحترم الجميع هذا الإجراء».

من جانب آخر، وصفت الوزارة التركية موقف واشنطن بأنه «غير متناسق»، مشيرة إلى رفضها «تسليم» الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة «بالتحريض على محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016»، والمقيم في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن «تركيا (دولة قانون)، ولا يمكن لأي دولة أو شخص أن يصدر أوامر للمحاكم التركية».

ودعت الولايات المتحدة الأربعاء تركيا إلى «الإفراج الفوري» عن رجل الأعمال كافالا المعتقل بحسب قولها «لدوافع مضللة» على خلفية الانقلاب الفاشل عام 2016، والتظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2013.

وعثمان كافالا، أحد رموز المجتمع المدني في تركيا مسجون منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة في إطار محاكمة بتهمة «محاولة قلب الحكومة» تشير إلى الاشتباه بضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز 2016، وبتهمة «التجسس السياسي»، وهي تهم جاهزة دأبت الحكومة التركية على إطلاقها ضد كل من يعارض سياساتها.

ورفض كافالا على الدوام الاتهامات الموجهة له، وتعتقد المنظمات غير الحكومية أن الحكومة تحاول أن تجعل منه عبرة لترهيب المجتمع المدني، ورجل الأعمال البالغ من العمر 63 عاماً معروف بدعمه للمشاريع الثقافية التي تركز على حقوق الأقليات، والمسألة الكُردية والمصالحة الأرمنية التركية.

